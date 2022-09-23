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ВСУ ударили по двум российским командным пунктам в Херсонской области

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Херсонська область, Пятница 23 сентября 2022 04:44
ВСУ ударили по двум российским командным пунктам в Херсонской области Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум вражеским пунктам командования и складу с боеприпасами в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

За сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах.

Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением, отмечают в ОК.

Потери врага на юге в течение дня составили:

  • 18 военных,
  • 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",
  • 2 танка,
  • 2 единицы другой автобронетехники,
  • Подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море пополнилась до 14 единиц. Отныне на боевом дежурстве 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель с общим количеством 28 "Калибров".

Напомним, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.

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Херсонская область
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