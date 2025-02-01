Россияне пытаются окружить Купянск: в ISW рассказали о рисках и угрозах для ВСУ

Российские войска активизировали наступательные операции к северу от Купянска в Харьковской области. Однако пока неизвестно удастся ли им полностью окружить и захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне проводят наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная (Купянск-Боровая-Лиман) и активизировали наступательные действия возле Двуречной. Согласно геолокационным данным 30-31 января, они несущественно продвинулись в этом районе.

В частности, армия РФ имела успех на севере от Двуречной (к северу от Купянска и на западном (правом) берегу реки Оскол), на южной окраине села Западное (к юго-западу от Двуречной) и на севере вдоль западного берега реки Оскол к северо-западу от Новомлинска (к северо-востоку от Двуречной).

В то же время, в ISW не подтвердили сообщения Минобороны РФ и российских блогеров об оккупации Двуречной и Новомлинска.

Какие соединения РФ атакуют и их перспективы

Ведущую роль в штурмовых атаках в районе Купянска играют подразделения 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что этот район штурмуют подразделения российской 69-й мотострелковой дивизии (6-й АК), российского Добровольческого корпуса и 2-й бригады спецназа. Обозреватель также заявил, что военное командование РФ передислоцировало большую часть артиллерии 6-го армейского корпуса в район Двуречной, в том числе элементы 9-й артиллерийской бригады.

Российские войска атакуют Двуречную с юга, вышли на трассу Р-79 Двуречная-Купянск и продвинулись до Кондрашовки (к югу от Западного и к северу от Купянска) в рамках попыток обойти с юга село Западное.

"Российские военные, похоже, не имеют значительных незадействованных резервов, которые можно было бы направить на эти усилия. Но российское военное командование может быть готово передислоцировать передовые подразделения с других участков фронта, чтобы использовать любые значительные тактические преимущества в районе Двуречной-Купянска", - говорится в отчете ISW.

Кроме того, в окружении Купянска участвуют части российской 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ). Они пытаются продвинуться на восток от города и расширить российский выступ к югу от Купянска возле Кругляковки. Это им нужно для подготовки к наступлению на юг от города, форсирования реки Оскол и давления на Боровую.

Машовец недавно заявил, что части 4-й и 47-й танковых дивизий 1-й гвардейской танковой армии безуспешно атаковали восточнее Купянска в районе Котляровки.

Подразделения 1-го Армейского корпуса, включая 4-ю и 47-ю танковые дивизии, 27-ю мотострелковую бригаду и 2-ю мотострелковую дивизию, также действуют на выступе Колесниковка-Кругляковка-Загрызово.

В ISW отметили, что российские войска на этом выступе продвинулись на восточный (левый) берег реки Оскол, но пока не смогли форсировать реку.

"Продвижение российских войск за реку Оскол и дальнейшее продвижение в районе Двуречной, является необходимым первым шагом в российских усилиях по окружению Купянска с северо- и юго-запада. Однако река Оскол, вероятно, будет продолжать сдерживать дальнейшее продвижение россиян на запад от Кругляковского выступа", - говорится в отчете Института.

Подразделения 1-го АК также действуют вблизи Лозовой и Зеленого Гая (оба к юго-востоку от Кругляковского выступа) и наступают на запад с целью расширения южного фланга выступления.

Это также свидетельствует о том, что российские войска пытаются продвинуться в направлении Боровой на юго-запад от линии Колесниковка - Зеленый Гай.

"Пока непонятно, смогут ли подразделения 1-го АК осуществить две одновременные оперативные попытки наступления на Боровую и форсирование реки Оскол для поддержки российских усилий по окружению Купянска", - констатируют в Институте изучения войны.