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ВСУ контратакуют на трех направлениях фронта, - ISW

09:04 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Чупровская
ВСУ контратакуют на трех направлениях фронта, - ISW Фото: Украинские защитники контратакуют у Лимана и Орехова (Getty Images)
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РФ продолжает наступление на фронте, но особых успехов нет благодаря контрнаступлениям ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Института изучения войны (ISW).

На Купянском направлении оккупанты 7 и 8 ноября продолжали наступать, но не продвинулись. 8 ноября они наступали северо-восточнее Боровской общины. В этом районе военные проводили контратаки.

ВСУ контратакуют на трех направлениях фронта, - ISW
Фото: какая ситуация в Харьковской области (скриншот understandingwar.org)

На Лиманском направлении захватчики наступали близ Лимана и к северо-востоку от города вдоль реки Оскол. Вперед им продвинуться не удалось. Украинские военные контратаковали у Балки Журавки к северо-востоку от Лимана.

Российские заявления о захвате центральной части Дибровы юго-восточнее Лимана оказались фейком. Украинские беспилотники ограничивают передвижение российских военных в этом районе.

Россиянам не удалось пройти вперед и на Ореховском направлении. Они ограниченно наступали на западе Запорожской области 7 и 8 ноября, а украинские защитники контратаковали к юго-востоку от Орехова.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники ударили по позиции окупантов к северо-востоку от Терноватого. По мнению аналитиков, перед этим россияне просочились на этот участок.

Еще одну атаку украинских сил по враждебной позиции показали на появившемся 2 ноября видео. Аналитики 7 ноября подтвердили его геолокацию: это юг Варваровки северо-восточнее Харькова, куда недавно проникли российские военные.

Источник опроверг и заявление российского военного блоггера от 6 ноября о захвате Соболевки к западу от Купянска. Минобороны России при этом утверждало, что захватило этот населенный пункт еще в июле 2025 года.

Что происходит под Добропольем

Россияне недавно продвинулись или зашли на позиции в пределах Доброполья, а также к югу и юго-западу от города.

Вероятно, перед этим враг продвинулся через Краснополье и меньший населенный пункт, который также называется Доброполье. Он расположен к югу от города.

ВСУ контратакуют на трех направлениях фронта, - ISW
Фото: какая ситуация на фронте у Доброполья (скриншот understandingwar.org)

Также российские и украинские военные ведут бои в Надежде к юго-западу от Доброполья. В ISW считают, что это может означать проникновение российских подразделений в населенный пункт.

По неподтвержденным данным, 8 ноября россияне пытались зайти на позиции вблизи Новоявленки к северо-востоку от Доброполья. В ISW отметили, что пока не могут проверить эту информацию.

Напомним, Россия изменила состав делегации для переговоров в Абу-Даби, которые должны пройти 10-11 ноября.

В нее вошли помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков, адмирал Игорь Костюков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Как сообщало РБК-Украина, Россия использует собственные преступления, чтобы завоевать расположение Белого дома.

Такой вывод в ISW сделали после церемонии 5 ноября, где первая леди США Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и России по поводу прекращения огня в Олешках.

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