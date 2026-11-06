РФ использует свои же преступления, чтобы завоевать расположение Белого дома, - ISW

Кремль использует гуманитарные кризисы, созданные самой Россией, как оружие, чтобы завоевать расположение администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW отметили, что церемония в Белом доме 5 ноября, во время которой Мелания Трамп приняла представителей Украины и России по случаю эвакуации жителей оккупированных Олешек, показала, что Кремль использует гуманитарные кризисы, созданные самой же РФ, как оружие, чтобы завоевать расположение администрации Трампа.

Аналитики обратили внимание, что во время встречи с Меланией Трамп в Белом доме спецпосланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев отметил гуманитарный успех прекращения огня, не признавая, что именно вторжение и оккупация России привели к гуманитарному кризису в Олешках.

Он также сравнил прекращение огня в Олешках с предыдущими усилиями первой леди США по репатриации депортированных украинских детей из России.

В ISW отметили, что комментарии Дмитриева согласовываются с предыдущими попытками России использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество - в отношении таких кризисов, как ситуация в Олешках или возвращение насильственно депортированных украинских детей, исключительную ответственность за которые несет Россия, - чтобы "ухаживать" за администрацией Трампа, подтолкнуть Белый дом занять более благоприятные условия. переговорах.

На самом же деле попытки российских чиновников изобразить Путина как "желающего переговорщика с гуманитарными наклонностями" произошли после ряда разрушительных российских ударов по гражданскому населению Украины за последние месяцы.

Среди них - недавний удар по вокзалу в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек именно в дни прекращения огня в районе Олешек.