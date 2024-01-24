Ситуация на фронте сегодня 24 января

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки (Донецкая область) и поразили 7 районов сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 50 боевых столкновений.

Также враг нанес 2 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Земляной Яр, Зыбино, Красное Первое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Улица, Чуйковка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области; Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерно Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки возле Дибровы Донецкой области и еще 3 - в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак вблизи Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино Донецкой области.

Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки неподалеку Авдеевки и еще 5 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах Максимильяновки, Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбито 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Ровнополя Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага у Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змеевка, Новоберислав Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Берислав, Садовое Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.