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ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной, - Милли

Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Боевые действия на территории Украины в последнее время стали более интенсивными. ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но война будет продолжаться в течение длительного времени.

Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В Соединенных Штатах Америки отметили повышение интенсивности боевых действий в Украине и считают, что борьба будет непростой и займет некоторое время.

"Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому сражению, война - это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", - заявил Милли.

По оценкам генерала, украинские силы хорошо защищали свою страну с момента полномасштабного российского вторжения. Обучение и оружие, которые впоследствии предоставили союзники, хорошо подготовили украинских военных к проведению контрнаступательных действий.

"Для этого было проведено много подготовки, много поставок, много боеприпасов было предоставлено другими странами, включая Соединенные Штаты. Я думаю, что они готовы к тому, что они считают нужным сделать, независимо от типа проводимой ими операции", - отметил Марк Милли.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись до 1600 метров возле Бахмута. Отмечается, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий получили территориальные успехи не нескольких направлениях фронта.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что контрнаступление приведет к возвращению под контроль Киева стратегически важных территорий.

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