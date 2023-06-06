ВСУ готовы к контрнаступлению, однако война будет продолжительной, - Милли

В Соединенных Штатах Америки отметили повышение интенсивности боевых действий в Украине и считают, что борьба будет непростой и займет некоторое время.

"Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому сражению, война - это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", - заявил Милли.

По оценкам генерала, украинские силы хорошо защищали свою страну с момента полномасштабного российского вторжения. Обучение и оружие, которые впоследствии предоставили союзники, хорошо подготовили украинских военных к проведению контрнаступательных действий.

"Для этого было проведено много подготовки, много поставок, много боеприпасов было предоставлено другими странами, включая Соединенные Штаты. Я думаю, что они готовы к тому, что они считают нужным сделать, независимо от типа проводимой ими операции", - отметил Марк Милли.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись до 1600 метров возле Бахмута. Отмечается, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий получили территориальные успехи не нескольких направлениях фронта.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что контрнаступление приведет к возвращению под контроль Киева стратегически важных территорий.