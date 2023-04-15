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ВСУ из дронов уничтожили вражескую зенитную установку (видео)

Фото: ВСУ из дронов уничтожили вражескую зенитную установку (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие обнаружили позиции российской зенитной установки. Они атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 110 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Враг пытался скрыть зенитную установку, но благодаря вам у нас есть дроны для разведки и поражения", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что украинские бойцы обнаружили скрытую зенитную установку окупантов и начали сбрасывать на нее взрывчатку. После ряда ударов вражеская техника загорелась и фактически была уничтожена.

Напомним, что украинские разведчики вместе с артиллеристами уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж". Бойцы поразили враждебную цель с помощью САУ "Краб".

Украинские военные обнаружили позиции российского миномета и атаковали их. В результате защитникам удалось уничтожить вражескую цель.

Украинские военные обнаружили наблюдательные пункты россиян и атаковали их из "Стугны".

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