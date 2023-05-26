ВСУ с дрона уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв" в районе Соледара (видео)

Украинские военные обнаружили позицию российского танка Т-90 "Прорыв" и с помощью дрона его уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

Глубочайшая модернизация основного боевого танка Т-90. Отмечается, что для вторжения в Украину весной 2022 было использовано около 20 танков Т-90М.

"Оставлять его в рабочем состоянии - грех. Было принято решение - уничтожить", - пояснили в СтратКоме.

Отмечается, что таких выпущено всего до 100 штук, а стоимость одного достигает 4,5 миллиона долларов.

"На вражеской позиции аэроразведка обнаружила танк - Т-90М "Прорыв", - говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины обнаруживали вражеский танк Т-90М и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Позже бойцы обнаружили еще один российский Т-90 и уничтожили его с помощью гранаты.

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