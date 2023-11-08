ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по Керчи нанес значительные повреждения кораблю ЧФ России, - ISW

Среда 08 ноября 2023 04:01
UA EN RU
Удар по Керчи нанес значительные повреждения кораблю ЧФ России, - ISW Фото: украинский удар по Керчи серьезно повредил "Аскольд" (kchf.ru)
Автор: Антон Малиновский

Украинский удар по российской верфи в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю "Аскольд" Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

7 ноября российские и украинские источники опубликовали фотографии, на которых видны значительные повреждения ракетоносного корабля-носителя ракет "Калибр" проекта 22800 "Аскольд". Эти повреждения вероятно, выведут его из строя в обозримом будущем.

"ISW оценивает, что с июня 2023 года украинские силы провели кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов ЧФ, чтобы снизить способность российских военных использовать полуостров в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины", - отметили аналитики.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи раздались взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

В британской разведке отметили, что способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность ее перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Керчь Крим
NEWS
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки