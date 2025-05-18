Войска РФ потеряли за сутки более 1100 солдат и много техники, - Генштаб

За минувшие сутки, с 17 на 18 мая, потери армии РФ в войне против Украины составили 1130 солдат. Также ВСУ уничтожили 38 артсистем и 91 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 17 мая на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Наиболее активно враг пытался атаковать на Покровском направлении.

В частности, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Украинские защитники к тому времени отбили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжались.

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