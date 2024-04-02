Нарушили логистику оккупантов. ВСУ под Бахмутом подорвали мост с помощью робота (видео)

Архивное фото: ВСУ под Бахмутом взорвали мост с помощью робота (t.me zedigital)

Украинские воины с помощью робота-камикадзе подорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Работает наземный робот-камикадзе Ratel S", - говорится в сообщении министра. По его словам, защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян. Федоров добавил, что Ratel S - это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. По словам министра, он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж. Ситуация на фронте