ВСУ при помощи обороны Бахмута достигают двух главных целей, - Череватый

Украинские военные продолжают оборону Бахмута для того, чтобы достигнуть несколько важных целей. В частности, они не дают россиянам выйти на оперативное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас под Бахмутом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе самого города, а также возле Клещеевки и Соледара. Враг направил на это направление значительное количество своей техники и живой силы.

"Его главная задача - прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что ежедневным героизмом, слаженностью и мужностью украинские защитники не дают врагу осуществить его цели уже большое количество месяцев подряд.

"И, следовательно, тут две главных цели достигается Вооруженными силами Украины - враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он несет ежедневные огромные потери", - добавил спикер ОК "Восток".