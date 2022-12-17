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ВСУ при помощи обороны Бахмута достигают двух главных целей, - Череватый

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Суббота 17 декабря 2022 20:11
ВСУ при помощи обороны Бахмута достигают двух главных целей, - Череватый Иллюстративное фото: в ВСУ назвали главные цели обороны Бахмута (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают оборону Бахмута для того, чтобы достигнуть несколько важных целей. В частности, они не дают россиянам выйти на оперативное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас под Бахмутом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе самого города, а также возле Клещеевки и Соледара. Враг направил на это направление значительное количество своей техники и живой силы.

"Его главная задача - прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что ежедневным героизмом, слаженностью и мужностью украинские защитники не дают врагу осуществить его цели уже большое количество месяцев подряд.

"И, следовательно, тут две главных цели достигается Вооруженными силами Украины - враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он несет ежедневные огромные потери", - добавил спикер ОК "Восток".

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Бахмуте, заявил, что россияне хотят оставить на Донбассе только руины и воронки.

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