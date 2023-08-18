На фронт отправили 270 ударных дронов Vampire украинского производства

От "Армии дронов" на фронт отправили более 270 ударных дронов Vampire. Это коптеры украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

По его словам, военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. "Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее", - добавил Федоров.

Дроны на фронте

Напомним, "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, Минобороны. За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.

Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать "Армию радиоэлектронной борьбы" и "Армию роботов".

Во время полномасштабного вторжения вопрос дронов стал одним из важнейших на фронте. Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ сейчас распоряжаются более 20 новыми наименованиями дронов украинского производства.