ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 13 единиц техники на Таврическом направлении
Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и уничтожили 13 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага и выжигает его позиции", - отметил Тарнавский.
В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны выполнили 1130 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Кроме того, украинские бойцы уничтожили 13 единиц военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 3 ББМ;
- 2 БМ-21 "Град";
- 2С5 "Гиацинт-С";
- БПЛА "Supercam".
Успехи ВСУ на фронте
Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия на фронте. За это время ВСУ удалось деоккупировать девять населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.
По последним данным Минобороны, украинские военные перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. Есть продвижение как на востоке, в частности вокруг Бахмута, так и на юге, где ВСУ занимаются выравниванием фронта.
Также украинские военные продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области и имеют частичный успех. В то же время враг несет значительные потери и пытается сдержать продвижение ВСУ.
Потери России
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 30 июня, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 228340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и 6 ББМ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.