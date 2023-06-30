ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян и 13 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и уничтожили 13 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага и выжигает его позиции", - отметил Тарнавский.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны выполнили 1130 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 13 единиц военной техники, в частности:

2 танка;

3 ББМ;

2 БМ-21 "Град";

2С5 "Гиацинт-С";

БПЛА "Supercam".

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия на фронте. За это время ВСУ удалось деоккупировать девять населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

По последним данным Минобороны, украинские военные перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. Есть продвижение как на востоке, в частности вокруг Бахмута, так и на юге, где ВСУ занимаются выравниванием фронта.

Также украинские военные продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области и имеют частичный успех. В то же время враг несет значительные потери и пытается сдержать продвижение ВСУ.

Потери России

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 30 июня, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 228340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и 6 ББМ.