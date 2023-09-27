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ВСУ за сутки уничтожили около 200 россиян и 46 единиц техники на Таврическом направлении

Среда 27 сентября 2023 12:57
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ВСУ за сутки уничтожили около 200 россиян и 46 единиц техники на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 200 оккупантов и 8 складов боеприпасов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Бойцы ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Потери врага

Общие потери врага составили 145 человек (безвозвратные - 41, раненые - 102, плен - 2).

Также украинские бойцы уничтожили 46 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 29 БПЛА, 8 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Кроме того, были уничтожены 8 складов боеприпасов врага.

Напомним, что ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ имели успехи возле Ивановского, Клещиевки, Орадовки и Зайцевого Донецкой области. Также украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.

Также ВСУ продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. В свою очередь, Россия пыталась контратаковать возле Купянска Харьковской области.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 27 сентября, составили 320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артсистем и 24 дрона.

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