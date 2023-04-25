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ВСУ атакуют оккупантов с использованием современных САУ возле Марьинки и Авдеевки (видео)

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Донецкая область, Вторник 25 апреля 2023 23:07
ВСУ атакуют оккупантов с использованием современных САУ возле Марьинки и Авдеевки (видео) Фото: CAESAR (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие сдерживают оккупантов возле Марьинки и Авдеевки в Донецкой области, используя при этом современные САУ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Враг делает попытки вытеснить Силы обороны на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях, но ему это не удается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне производят ротацию, совершают авианалеты.

"Силы обороны бьют врага с использованием современных артиллерийских систем 155 мм калибра, делают это качественно, точно и сохраняют преимущество на отдельных участках фронта", - добавил Тарнавский.

Напомним, что российские войска перебросили в район Авдеевки танковую бригаду. Враг может усилиться нею для штурма.

Ранее РБК-Украина сообщало, что поскольку на Угледарском направлении на сегодняшний день активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия в этом районе.

Российское командование перебросило для боев под Марьинку Донецкой области так называемые "штурмовые подразделения "Z". Они были свезены туда вместо десантников, забранных на восстановление.

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