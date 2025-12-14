ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и осуществлено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по району населенного пункта Рыжевка Сумской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 135 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.



На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.



На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки.



На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Алексеевки, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 19 атак россиян в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Плавней и в сторону Степногорска.



На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.