ВСУ за сутки на востоке уничтожили две роты россиян и почти три десятка вооружения и техники

Он отметил, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки оккупанты 24 раза атаковали позиции защитников таврийского направления. Успеха не добились и отошли.

Кроме того, захватчики обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты, которые граничат с линией столкновения, с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

Для коррекции огня артиллерии россияне используют дроны. В общей сложности, на таврийском направлении в течение суток зафиксировано 458 обстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 872 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по выявленным ранее плановым целям. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил Тарнавский.

Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили 28 единиц вооружения и военной техники россиян. В частности, четыре БМП, два беспилотника "Ланцет-3", четыре ББМ, два зенитно-ракетных комплекса "Оса", зенитно-ракетный комплекс "С-300", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и автомобильная техника. Также защитники уничтожили четыре склада боеприпасов противника.

Напомним, недавно бойцы Нацгвардии "приземлили" вражеский дрон и ударили по позиции россиян с его карты памяти.

К тому же, в Сумской области защитники сбили самодельный дрон, запущенный с территории РФ.

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