ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нацгвардейцы "приземлили" БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти

Новина українською →
Четверг 04 мая 2023 16:46
Нацгвардейцы "приземлили" БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти Фото: нацгвардейцы "приземлили" БПЛА и ударили по позиции с его карты памяти (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Нацгвардейцы использовали карту памяти сбитого беспилотника, чтобы узнать больше информации о месте его запуска. После этого ударили артиллерией по позиции врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович в ходе брифинга.

По словам Уршаловича, один из БПЛА (Zala-421) был сбит мобильной огневой группой отдельного батальона охраны общественного порядка под Херсоном. Другой (MAVIC-3) "приземлили" военнослужащие 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия вблизи Серебрянского лесничества.

"Со сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение", - отметил Уршалович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что военные в Сумской области сбили самодельный дрон, запущенный с территории России и показали его фотографию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Зеленский пообещал плохие новости для россиян: для этого я в Гааге
Зеленский пообещал плохие новости для россиян: для этого я в Гааге
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных