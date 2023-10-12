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ВСУ за сутки продвинулись на сотни метров южнее Бахмута

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники за прошедшие сутки продвинулись на сотни метров в некоторых направлениях южнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, на Бахмутском направлении украинские бойцы продолжают наступательные действия.

"В частности, за прошедшие сутки нашим защитникам сотнями метров удалось пройти по некоторым направлениям южнее города Бахмут", - рассказал Евлаш.

Ситуация под Бахмутом

Украинские военные продолжают давить на врага на южном фланге Бахмутского направления. Там недавно были уволены населенные пункты Андреевка и Клещиевка.

Стоит отметить, что недавно ВСУ сообщили об обострении бои у железной дороги под Бахмутом.

Как объясняли военные, Андреевка и Клещиевка расположены на высоте, а сама железная дорога - в низине, поэтому украинские защитники могут артиллерией поражать российские подразделения и технику.

 

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУВСУБахмутДонецкая область