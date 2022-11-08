ВСУ могут выйти на оперативный простор в сторону Луганска: каковы сроки

Российские войска нарастили интенсивность боев на Донбассе, однако в ближайшее время ожидается прорыв украинских сил в районе Сватово и Кременной.

О том, почему резко выросли российские потери, что происходит в районе Угледара, какова ситуация на правобережной части Херсонской области и когда ВСУ смогут прорвать оборону противника на востоке, в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Почему резко растет число погибших россиян на фронте

Есть прямая связь между количеством уничтоженных россиян и их наступательными действиями. Они увеличили интенсивность на основных участках фронта. Речь идет о Донбассе - район Угледара, Пески, Марьинка, Бахмут и Соледар.

Скорее всего, россияне получили приказ отодвинуть украинские войска от Донецка примерно на 30 километров, чтобы мы не могли его обстреливать. Также они пытаются выйти через Бахмут к водоводу в районе Часов Яра, чтобы возобновить водоснабжение Донецка.

То есть с увеличением числа наступательных действий на донецком фронте - от Угледара до Лисичанска - растет в геометрической прогрессии количество уничтоженных россиян. На этом участке мы ведем активную оборону и выжигаем противника артиллерией. Отсюда и большое количество потерь с их стороны.

Что происходит в районе Угледара

В районе Павловки и Угледара (Донецкая область) противник пытается выйти на транспортную развязку. Он прекрасно понимает, что если в ближайшее время не взять эту развязку, то там может быть наступление украинских войск на Волноваху.

Через Волноваху идет единственная железная дорога, которая обеспечивает мелитопольскую группировку противника. Потому он пытается безуспешно контратаковать и занять нужные позиции, чтобы не дать нам в ближайшее время двинуться к Волновахе.

Что происходит на правобережье Херсонской области

На правом берегу Херсонской области проводятся оперативно-тактические мероприятия. Это не фронтальные наступательные действия, а радиальные - то есть вдоль дорог. Там, где еще можно двигаться, мы двигаемся километров на 2-5 в день. Но в основном мы сейчас там сокращаем плотность вражеских войск с помощью артиллерии.

Противник на правом берегу проводит ротацию. Часть так называемых тяжелых войск - с техникой и САУ, которые быстро убежать не смогут - сейчас выводят через Днепр. На их место с левого берега заводят примерно такое же количество стрелковых соединений, мобилизованных - это военнослужащие с автоматом и несколькими рожками.

На правом берегу они готовятся к двум задачам. Первая - держаться сколько возможно. А если невозможно - быстро убежать. Это как раз могут выполнять такого уровня стрелковые подразделения. Также на правом берегу остаются войска так называемой легкой брони - это ВДВ.

У воздушно-десантных войск есть плавучие бронетранспортеры. Эта техника остается для выполнения задач стрелковых подразделений, прикрытия отхода тяжелых войск и в случае необходимости - для быстрого форсирования Днепра с правого на левый берег. С этими БТР за 10-15 минут они могут пересечь Днепр.

Что происходит в районе Сватово и Кременной

В районе Сватово и Кременной идут оперативно-тактические действия со стороны наших войск. После прорыва фронта на этом участке появится оперативный простор в сторону Луганска - думаю, этот прорыв возможен в течение этой недели.

Оперативный простор - это территория, на которой нет российских военных. Как раз за рекой Красной до реки Айдар, которая идет параллельно, оккупационных войск почти нет. Следующей линией обороны противника как раз и будет река Айдар.

Роман Свитан, для РБК-Украина