ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизированные зеки-оккупанты в Луганской области бегут от "своих" с оружием, - ОВА

Новина українською →
Луганская область, Среда 09 ноября 2022 09:50
Мобилизированные зеки-оккупанты в Луганской области бегут от "своих" с оружием, - ОВА Фото: мобилизованные зеки-оккупанты в Луганской области бегут от "своих" с оружием (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области мобилизованные зеки-оккупанты при подготовке сбегают с оружием. Между тем, россияне все чаще сохраняют боекомплекты в фурах, потому как склады формировать боятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской ОВА.

В частности, как проинформировали в ОВА, многие такие авто заметили жители Алчевска.

"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.

Между тем, есть случаи, когда у оккупантов исчезает оружие.

"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.

Тем временем в выехавших Сватовом их руководители рассылают смс с требованием вернуться на работу, а в случае не возвращения угрожают увольнением.

Напомним, недавно ГУР перехватило разговор, в котором российские военные на фронте в Луганской области жалуются, что их покинуло командование, а обеспечения как не было, так и нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией