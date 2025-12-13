RU

ВСУ деоккупировали в Покровске около 16 квадратных километров, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/s/ministry_of_defense_ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные вернули под свой контроль около 16 квадратных километров в Покровске Донецкой области. Это произошло за несколько недель.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он проинформировал, что в отдельные дни количество боев на фронте достигает 300, что является наибольшим показателем с начала войны. В то же время численность армии РФ уже длительное время составляет 710 тысяч, потому что благодаря работе ВСУ врагу не удается нарастить показатель и перекрыть потери.

"Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности", - подчеркнул Сырский.

Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Среди таких - город Покровск.

"Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также Сирский добавил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

"Выражаю глубокую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые достойно держат строй, являются лучшим гарантом нашей независимости и сильнейшим аргументом на переговорах для достижения справедливого мира. Мы продолжаем уничтожать врага, истощать его армию и экономику", - резюмировал он.

Бои за Покровск

Напомним, сегодня утром Сырский заявил, что ВСУ удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны войск РФ.

Он сообщил, что после докладов командирам армейских корпусов и подразделений были определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

Стоит добавить, что вчера, 12 декабря, российский пропагандист Владимир Соловьев прибыл в центр Покровска и заявил, что российские войска полностью оккупировали город. Однако сегодня в 7 корпусе ДШВ это опровергли, заявив, что враг не может прорвать оборону на севере. Кроме того, украинские военные без каких-либо препятствий сбили дроном российский флаг.

