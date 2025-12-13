ВСУ деоккупировали в Покровске около 16 квадратных километров, - Сырский

Он проинформировал, что в отдельные дни количество боев на фронте достигает 300, что является наибольшим показателем с начала войны. В то же время численность армии РФ уже длительное время составляет 710 тысяч, потому что благодаря работе ВСУ врагу не удается нарастить показатель и перекрыть потери.

"Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности", - подчеркнул Сырский.

Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Среди таких - город Покровск.

"Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также Сирский добавил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

"Выражаю глубокую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые достойно держат строй, являются лучшим гарантом нашей независимости и сильнейшим аргументом на переговорах для достижения справедливого мира. Мы продолжаем уничтожать врага, истощать его армию и экономику", - резюмировал он.