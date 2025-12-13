ВСУ деоккупировали в Покровске около 16 квадратных километров, - Сырский

Украинские военные вернули под свой контроль около 16 квадратных километров в Покровске Донецкой области. Это произошло за несколько недель.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Он проинформировал, что в отдельные дни количество боев на фронте достигает 300, что является наибольшим показателем с начала войны. В то же время численность армии РФ уже длительное время составляет 710 тысяч, потому что благодаря работе ВСУ врагу не удается нарастить показатель и перекрыть потери.
"Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности", - подчеркнул Сырский.
Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Среди таких - город Покровск.
"Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - рассказал главнокомандующий ВСУ.
Также Сирский добавил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.
"Выражаю глубокую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые достойно держат строй, являются лучшим гарантом нашей независимости и сильнейшим аргументом на переговорах для достижения справедливого мира. Мы продолжаем уничтожать врага, истощать его армию и экономику", - резюмировал он.
Напомним, сегодня утром Сырский заявил, что ВСУ удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны войск РФ.
Он сообщил, что после докладов командирам армейских корпусов и подразделений были определены конкретные шаги для укрепления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.
Стоит добавить, что вчера, 12 декабря, российский пропагандист Владимир Соловьев прибыл в центр Покровска и заявил, что российские войска полностью оккупировали город. Однако сегодня в 7 корпусе ДШВ это опровергли, заявив, что враг не может прорвать оборону на севере. Кроме того, украинские военные без каких-либо препятствий сбили дроном российский флаг.