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ВСУ в День флага отбили штурм россиян под Курахово: уничтожены танк и БМП (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ дронами атаковали россиян под Курахово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины из 46 отдельной аэромобильной бригады отбили попытки российского наступления на Кураховском направлении. Была уничтожена и повреждена вражеская техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, россияне попытались испортить украинским воинам праздничное настроение и совершили попытку наступления на Кураховском направлении. 

 

Но штурм врага провалился - бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили и повредили шесть единиц вражеской техники. Речь об одном танке и пяти боевых машин пехоты. 

Военные уточнили, что россиянам не дали прорваться силы артиллерии и FPV-дронов. 

Что предшествовало

Напомним, россияне наступать на Кураховском направлении. В частности, там было зафиксировано несколько масштабных штурмов врага.

24 июля в попытке наступления россияне задействовали сразу 57 единиц бронированной техники - 45 боевых бронированных машин, 11 танков и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ смогли сдержать российский штурм.

Также 30 июля оккупанты снова бросили в наступление под Курахово 57 единиц бронированной техники. На этот раз было 10 танков и 47 боевых бронированных машин. Результат также не изменился - враг понес потери и отступил.

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