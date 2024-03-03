ВСУ о боях под Авдеевкой: ситуация стабилизируется, но у врага локальные успехи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Авдеевском направлении в сутки наши защитники отбили 14 атак врага.

"По тем подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, (Бердычи, Орловка, Тоненькое, - ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия", - сказал спикер.

Лиховий подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

"Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг иногда имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции", - объяснил он.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты стремятся захватить Часов Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

При этом на Купянском направлении оккупанты, по последним данным, несколько ослабили давление.