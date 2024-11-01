Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте

Самые активные направления фронта в последние недели – Купянский, Покровский, Кураховский и Угледарский. Как они связаны между собой, что происходит на фронте и каков план окупантов – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украины Ульяны Безпалько.

В течение прошлой недели россиянам удалось оккупировать едва ли не самую большую площадь украинских территорий с начала этого года. Эпицентр самых тяжелых боев – южная часть Донецкой области. Об обвале украинского фронта пока речь не идет, более того, ситуация не одинаково критическая на всех участках.

Однако сразу на нескольких направлениях – Купянском, Покровском, Кураховском и Угледарском – ползучее продвижение врага продолжается и не сбавляет темп. Кроме того, есть угроза того, что противник может активизироваться еще на одном – ныне относительно стабильном – участке.

Северо-восток

С середины октября особых изменений в курской операционной зоне не произошло. В пределах своего контрнаступления враг смог потеснить наши подразделения из района Кореневого и Снагости в сторону Новоивановки. Наши военные пытаются проводить там контратаки. Параллельно россияне хотят оттеснить украинские подразделения к востоку от Суджи. После освобождения села Борки противник смог зайти в Русскую Конопельку, но не имел успеха при попытках захватить Плехово.

Курский плацдарм и Купянское направление (карта: DeepState)

Похоже, что замысел врага состоит в том, чтобы с разных сторон сжать плацдарм ВСУ к дороги Суджа - Сумы. К этой цели пока далеко – контрнаступление россиян идет достаточно медленно. И похоже, что это сознательный план: для более быстрого продвижения Москве нужно забирать дополнительные войска с других направлений, и тем самым – жертвовать темпом наступления там, а она этого делать, очевидно, не желает.

На Харьковском направлении возле Липцев и Волчанска ситуации тоже без существенных изменений. В то время как в районе Купянска оккупанты смогли выполнить свою промежуточную задачу, за которую они сражались более года – дойти до реки Оскол. После того как враг зашел в село Кругляковка, наш плацдарм на левобережье Оскола раздроблен на две части. Это также усложняет положение Боровой, поскольку противник фактически перерезал путь снабжения к ней, который пролегал вдоль Оскола с восточной части Купянска. Россияне сейчас пытаются пробиться и до самого Купянска со стороны Синьковки.

Если попытаться понять логику действий противника, сама по себе оккупация Харьковщины или Купянска ему пока не нужна. Возможно, он даже не планирует в дальнейшем форсировать Оскол, через который уничтожены почти все переправы. А вместо этого будет двигаться на юг. Плацдарм на левом берегу реки необходим россиянам для оккупации северной части Донецкой области. В частности – Лимана, Северска и Славянско-краматорской агломерации. А река Оскол сможет обезопасить их от флангового удара с запада со стороны украинских войск. Очень возможен сценарий, что в дальнейшем следует ожидать оживления противника на Лиманском и Северском направлениях.

Северная часть Донбасса

В районе Часового Яра есть тенденция к ухудшению ситуации. В пределах города продвижению окупантов долгое время препятствовал канал Северский Донец - Донбасс, который делит его на западную и восточную – меньшую часть с севера на юг.

Однако россияне выбрали уже традиционную для себя тактику – обход городов с нескольких сторон, чтобы как можно меньше влезать в городские бои и заставить наших военных самостоятельно уйти под угрозу оцепления. В середине октября противник смог продвинуться к северу от города, где частично зацепился за микрорайон Октябрьский, который находится на западном берегу канала.

Параллельно враг прорвался через канал к югу от города – где водоем пересекается с автодорогой Т0405 (Н-32) и в дальнейшем они пытаются двигаться вдоль этой дороги. В случае потери контроля над Часовым Яром следующей целью окупантов в этом направлении станет город Константиновка, который тоже лежит на Н-32 и является важным логистическим узлом для наших сил в Донецкой области.

Район Часового Яра и Торецка (карта: DeepState)

Однако активное продвижение россиян здесь, на юге, пока сковывает то, что наши военные продолжают удерживать участок в районе Клищиевки – это создает для противника угрозу удара с фланга.

Продвижение врага вдоль Н-32 повышает угрозу и для всего Торецкого района обороны. В последние дни украинским подразделениям удалось восстановить позиции в пределах Торецка после того, как противник смог прорваться в центре. Россиян оттеснили к восточной части центрального района города. Вероятно, что в случае потери нами контроля над этим городом оккупанты тоже будут развивать движение в направлении Константиновки.

Южная часть Донецкой области и новая угроза

В ближайшее время оккупанты могут восстановить интенсивное наступление в сторону Покровска. Они снова активизировались на отрезке Новогродовка – Гродовка, что к востоку от города – вероятно, чтобы развить движение в направлении Мирнограда.

Враг, очевидно, смог полностью занять город Селидово на Покровском направлении, создав там угрозу окружения наших войск. После его оккупации россияне будут развивать наступление в направлении самого Покровска – вернее, для его охвата с юга.

Потеря контроля над Селидовым одновременно ухудшила положение наших подразделений, державших оборону южнее – севернее Кураховского водохранилища. Оккупанты пытаются вытеснить оттуда украинских военных, чтобы сформировать условия для наступления на Курахово – еще одного логистического центра наших сил на юге. Большая вероятность того, что в ближайшее время нашим подразделениям действительно придется отойти как минимум за линию Измайловка - Кураховка - Островcкое, чтобы избежать оцепления. К Кураховому враг уже также подошел вплотную с востока, со стороны Максимилианки.

Покровское, Кураховское и Угледарское направления (карта: DeepState)

Ситуацию для этого города ухудшило падение Угледара, потому что теперь на Курахово оккупанты сунут не только с севера и востока, но и с юга – со стороны ряда сел на отрезке Шахтерское - Екатериновка. Все эти населенные пункты находятся севернее Угледара на расстоянии до 10 километров – именно на такую глубину врагу удалось продвинуться после оккупации города в начале октября. Потеря Курахового может поставить под угрозу соседнее направление на юге Донецкой области – район Великой Новоселки.

Однако в ближайшей перспективе на Юге может возникнуть еще одна угроза. Несколько собеседников в военных и политических кругах опасаются, что оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области. Теоретические направления удара – Гуляйполе, Орехов и Каменское, где в последнее время участились вылазки вражеских ДРГ. Возможная цель россиян – попытка продвинуться по меньшей мере на 30 километров вглубь, чтобы подойти ближе к Запорожью и отодвинуть наши войска подальше от Энергодара и ЗАЭС, а затем начать переговоры с позиции ультиматума. Наши военные готовятся к противодействию такому сценарию.

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Сейчас для Украины едва ли не самый критический период в войне. На фоне усталости или озабоченности партнеров своими собственными проблемами, никто не сможет помочь нам лучше, чем мы сами. Сейчас россияне сражаются на пике своей боеспособности. И их дальнейшее продвижение или остановка, прежде всего, зависит от того, смогут ли ВСУ решить те проблемы, которые мешают не просто остановить агрессора, но и проводить эффективную оборону. Начиная с демотивации и недостатка личного состава, ненадлежащей координации между подразделениями и построения фортификаций и заканчивая местами неэффективным командованием на нижнем и среднем звене.