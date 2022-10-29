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ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная: Гайдай объяснил, почему это важно

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Суббота 29 октября 2022 14:39
ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная: Гайдай объяснил, почему это важно Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Огневой контроль трассы Сватово-Кременная в Луганской области открывает значительные возможности для продвижения ВСУ и лишает оккупантов удобной логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Трасса Сватово-Кременная является стратегической. Огневой контроль над этим путем открывает значительные возможности для продвижения ВСУ и лишает рашистов удобной логистики, чтобы подвозить технику и боекомплекты", - рассказал он.

Также Гайдай отметил, что каждый из городов, которые соединяет трасса, открывает пути на другие стратегические города.

"Из Сватово открывается направление на росграницу и на Старобельск - логистический центр, контроль над которым решит судьбу оккупированных территорий Луганщины (после 24 февраля 2022). Кременная открывает направления на Рубежное и Северодонецк. Взятие Кременной может спровоцировать бегство рашистов из Северодонецка", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА заявил, что ВСУ практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.

Позже спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что стратегически важная для снабжения российских войск трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под огневым контролем украинских военных.

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