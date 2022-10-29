ВСУ около 90 раз обстреляли позиции россиян на юге: известны детали

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 90 огневых задач по районам сосредоточения вражеской техники и живой силы", - рассказали в ОК "Юг".

Там также отмечают, что в ходе атак ВСУ были нанесены удары по позициях систем ПВО оккупантов и по пунктам технического и логистического обеспечения.

При этом точное количество вражеских потерь пока неизвестно и еще уточняется.