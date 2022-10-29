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ВСУ около 90 раз обстреляли позиции россиян на юге: известны детали

Иллюстративное фото: ВСУ около 90 раз обстреляли позиции россиян на юге (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ с начала суток около 90 раз обстреляли позиции оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 90 огневых задач по районам сосредоточения вражеской техники и живой силы", - рассказали в ОК "Юг".

Там также отмечают, что в ходе атак ВСУ были нанесены удары по позициях систем ПВО оккупантов и по пунктам технического и логистического обеспечения.

При этом точное количество вражеских потерь пока неизвестно и еще уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что россияне доставили очередную партию мобилизованных на правый берег Днепра в Херсонской области.

Также мы писали, что, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, во временно оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные.

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