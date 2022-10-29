Оккупанты перебросили в Херсон партию мобилизованных россиян, - ОК "Юг"
На правый берег Днепра в Херсонской области оккупанты доставили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что мобилизованные прибыли с низкой мотивацией, слабой подготовкой и частичной экипировкой.
В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем ПВО и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.
Уточняется, что за день россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.
Потери врага за сутки:
- 34 оккупанта,
- 2 реактивные системы залпового огня "Град",
- 4 танка,
- 3 миномета 120 калибра,
- самоходная пушка "Гиацинт",
- прицепная гаубица,
- три склада боеприпасов.
Еще четыре артиллерийские установки и вражеский танк повреждены.
В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем ПВО и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.
Уточняется, что за день россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.
В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 9️ кораблей и катеров, в том числе большой десантный корабль, 2 надводных и 1 подводный носители двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр".
Ранее мы писали, что российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированный город.
Напомним, недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области. В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.
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