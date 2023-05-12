RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Бахмутовском направлении отбросили оккупантов на 1,5 километра, - Череватый

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (armyinform)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины на Бахмутовском направлении в результате контрнаступательных действий во время оборонительной операции отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 километра.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Можно сказать, что наша оборонительная операция продолжает быть успешной и достигает одной главных своих целей - это стачивание боевых возможностей РФ. Кроме боевых потерь, у российских военных падает морально-психологическое состояние, появляются элементы паники", - рассказал он.

По словам Череватого, у российских военных под Бахмутом признаки истощения.

"Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления (основателя ЧВК "Вангера" Евгения, - ред.) Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки состоялось 40 боестолкновений там. В результате которых 199 оккупантов было уничтожено 244 получили ранения, 15 попали в плен", - сообщил спикер.

При этом он добавил, что также было уничтожено: три танка, БМП, три пушки МСТА Б и пять полевых складов с боеприпасами.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

К тому же в ISW отмечали, что в ходе локальных контратак у Бахмута украинские военные могли прорвать некоторые рубежи россиян.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУБахмутВойна России против Украины