ВСУ наносят удары по базам оккупантов, а войска РФ пытаются подойти к Соледару: карты боев

Украинские военные успешно отбивают массированные атаки оккупантов в районе Бахмута и Соледара. В свою очередь, оккупанты несут большие потери от ударов ВСУ по скоплениям живой силы и техники в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Попытки наступления войск РФ и удары ВСУ на западе Луганской области

Оккупанты 4 января продолжали ограниченные контратаки с целью вернуть утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки. ВСУ также провели маневренную оборону в районе Куземовки (15 км к северо-западу от Сватово), чтобы сдержать продвижение российских войск в этом районе.

Сообщается, что украинские удары ухудшают материально-техническое обеспечение российской армии в Луганской области. Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 4 января, что российские войска теперь должны доставлять боеприпасы группировке в районе Сватово прямо из Луганска, поскольку украинские силы отразили попытки России построить склады возле Сватово. 3 января ISW сообщила, что украинские силы якобы уничтожили полевые склады российских боеприпасов в направлении Сватово.

Украинские военные отразили ряд атак под Бахмутом

Российские войска продолжали атаки в районе Бахмута. Украинские силы отразили атаки войск РФ в районе Бахмута, к северу от Бахмута в районе Красной Горы, к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и к югу от Бахмута в районе Майорска.

Российские источники утверждали, что оккупанты захватили три неуказанных бывших украинских оборонительных позиции к югу от Соледара и захватили железнодорожную станцию на южной окраине Соледара.

Войска РФ, вероятно, надеются захватить Соледар к северо-востоку от Бахмута, чтобы перерезать автомагистраль T0513 Бахмут-Северск, которая является одной из двух основных логистических линий, обеспечивающих снабжение украинских сил в Бахмуте. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска не выполнили установленный командованием срок по захвату Соледара и окружению Бахмута к 26 декабря.

Российские войска изменили тактику и теперь бросают в бой пехоту без предварительного артиллерийского огня, и что украинские силы обстреливают российские пехотные группы из 15 человек с расстояния 20 метров.

Ситуация на южном направлении

Войска РФ продолжают восстанавливать боеспособность на отдельных направлениях — в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ 4 января продолжали наносить удары по районам сосредоточения российских войск в Запорожской области в Токмаке, Мелитополе, Бердянске, Пологах и Васильевке. В результате зафиксировано попадание в командный пункт, ранено более 260 военнослужащих, уничтожено до 10 единиц боевой техники. Российские источники утверждают, что украинские силы обстреляли Пологи и нанесли удар по военному госпиталю в Токмаке, а также и командному пункту в Васильевке Запорожской области.

Российские войска перебрасывают подразделения в северный Крым. Таким образом оккупанты прилагают все усилия для сохранения так называемого сухопутного коридора в Крым, перебрасывая части в северный Крым и строя укрепления в этом районе и в Херсонской области.