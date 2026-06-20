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ВСУ атаковали Тюменский НПЗ за 2000 км от Украины

17:36 20.06.2026 Сб
2 мин
Переработка нефти в России в июне упала до минимума за два десятилетия
aimg Валерия Абабина
Фото: Украинские дроны атаковали Тюменский НПЗ (dpsu.gov.ua)

Тюменский нефтеперерабатывающий завод один из крупнейших частных НПЗ России, расположенный примерно в 2000 км от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на месте работали аварийные бригады. По его информации, завод не пострадал, а работники были эвакуированы.

Почему этот завод важен

Тюменский НПЗ перерабатывает около 151 тысячи баррелей сырой нефти в сутки и является важным поставщиком топлива на внутренний рынок России.

Читайте также: Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ, - Генштаб

Топливный кризис в РФ

Атака произошла на фоне нарастающего топливного дефицита в России. По оценкам EA Analytics, в июне темпы переработки нефти в РФ упали до самого низкого уровня за 20 лет.

Несколько южных регионов официально признали дефицит бензина, а после ударов по Московскому НПЗ жители столицы столкнулись с ростом цен на топливо.

В субботу несколько аэропортов Уральского региона временно приостановили работу из-за атак дронов.

Напомним, только на этой неделе Московский НПЗ в Капотне подвергся двум атакам - в ходе самой массированной атаки на столицу за все время войны.

Из-за критического сокращения запасов нефтепродуктов Кремль разрешил НПЗ выпускать "грязное" топливо с низкими экологическими стандартами.

По всей России начали вводить лимиты на заправках - "Татнефть" ограничила продажу бензина до 30 литров за раз.

Ранее украинские дроны уже поразили Сизранский НПЗ на расстоянии более 800 км от границы. Удар по Тюмени отодвинул эту границу еще на 1200 км вглубь России.

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