ВСУ атаковали пункт россиян возле Бахмута: это ослабило оккупантов под Покровском

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что Россия продолжает давить на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону. Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты получили приказ выйти на административные границы Днепропетровской области до 9 мая.

Главком ВСУ Александр Сырский также отмечал, что интенсивность боев на фронте возросла, несмотря на то, что Кремль объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая.

Самым активным участком фронта остается Покровское направление. По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники остановили 113 атак на Покровском направлении.

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