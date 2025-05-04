Число боев резко возросло, больше половины атак на двух направлениях. Какая ситуация на фронте

За сутки 3 мая на фронте произошли 253 боевых столкновения. Более половины из них на двух направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Самые "горячие" направления

На Покровском направлении украинские защитники остановили 113 атак агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 66 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоселка, Ривнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира.

Ситуация на других участках фронта

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Липовое, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григорьевки. В общем, за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 - из реактивных систем залпового огня, совершил семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.