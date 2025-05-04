Число боев резко возросло, больше половины атак на двух направлениях. Какая ситуация на фронте
За сутки 3 мая на фронте произошли 253 боевых столкновения. Более половины из них на двух направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Самые "горячие" направления
На Покровском направлении украинские защитники остановили 113 атак агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 66 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоселка, Ривнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира.
Ситуация на других участках фронта
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Липовое, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки.
На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григорьевки. В общем, за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
На Курском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 - из реактивных систем залпового огня, совершил семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
Всего за 3 мая потери России составили 1340 военных. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА оперативно-тактического уровня и 129 единиц автомобильной техники оккупантов.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.
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