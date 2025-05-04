ЗСУ атакували пункт росіян біля Бахмута: це ослабило окупантів під Покровськом

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що Росія продовжує тиснути на фронті, щоб прорвати українську оборону. Раніше українські військові повідомляли, що окупанти отримали наказ вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області до 9 травня.

Головком ЗСУ Олександр Сирський також зазначав, що інтенсивність боїв на фронті зросла, попри те, що Кремль оголосив про так зване "перемир'я" на 9 травня.

Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. За даними Генштабу, минулої доби українські захисники зупинили 113 атак на Покровському напрямку.

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