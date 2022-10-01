ВСУ атаковали 17 районов скопления россиян и отразили штурм на Бахмут, - Генштаб

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Огирево, Охримовка и Бударки Харьковской области;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка, Веселое и Спорное;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковеевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное.

В Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел. Огневое поражение врагом нанесено в районах шестнадцати населенных пунктов. Среди них - Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией столкновения.

За сутки силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами.