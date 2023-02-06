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ВСУ из артиллерии атаковали позиции оккупантов в захваченных домах (видео)

Фото: ВСУ из артиллерии атаковали позиции оккупантов в захваченных домах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Уничтожаем врага с ювелирной точностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах и нанесли удар по их позициям.

В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы артиллеристов 28-й отдельной механизированной бригады совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны.

Напомним, что в Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.

Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

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