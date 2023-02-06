ВСУ из артиллерии атаковали позиции оккупантов в захваченных домах (видео)

Украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы артиллеристов 28-й отдельной механизированной бригады совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны.

Отмечается, что украинские военные обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах и нанесли удар по их позициям.

Напомним, что в Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.

Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.