ВСУ из артиллерии атаковали позиции оккупантов в захваченных домах (видео)

Украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Уничтожаем врага с ювелирной точностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах и нанесли удар по их позициям.
В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы артиллеристов 28-й отдельной механизированной бригады совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны.
Напомним, что в Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.
Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.
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