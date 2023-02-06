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Россияне прятались под деревом. ВСУ показали, как уничтожают врага под Бахмутом (видео)

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Донбасс, Понедельник 06 февраля 2023 11:09
Россияне прятались под деревом. ВСУ показали, как уничтожают врага под Бахмутом (видео) Фото: ВСУ показали, как уничтожают врага под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Двое россиян решили спрятаться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

"Вблизи Бахмута двое россиян решили спрятаться от дрона 30 ОМБр под деревом. Не помогло", - рассказал он.

Как сообщалось, оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.

Добавим, по данным на утро понедельника, 6 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 132 160 военных. Также ВСУ уничтожили десятки техники, в частности 11 танков.

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