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ЗСУ з артилерії атакували позиції окупантів у захоплених будинках (відео)

Фото: ЗСУ з артилерії атакували позиції окупантів у захоплених будинках (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Нищимо ворога з ювелірною точністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках та завдали удару по їх позиціях.

У Сухопутних військах повідомили, що це результат роботи артилеристів 28 окремої механізованої бригади спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони.

Нагадаємо, що у Донецькій області українські військові виявили позиції окупантів та атакували їх за допомогою дронів. Частина росіян отримали поранення або були ліквідовані.

Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

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