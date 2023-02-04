Украинские военные с дронов атаковали позиции РФ и уничтожили часть оккупантов (видео)

В Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины .

"В Донецкой области экипажи БПЛА морпехов ювелирно отработали по российским солдатам", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и бронетехнику. Это произошло на Донбассе.

Украинские военные уничтожили российскую БМП и грузовик с боеприпасами. ВСУ "поймали" оккупантов в тот момент, когда те "остановились перекурить".

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