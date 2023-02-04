ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные с дронов атаковали позиции РФ и уничтожили часть оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 04 февраля 2023 22:45
Украинские военные с дронов атаковали позиции РФ и уничтожили часть оккупантов (видео) Фото: Украинские военные с дронов атаковали позиции РФ и уничтожили часть оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Донецкой области украинские военные выявили позиции оккупантов и атаковали их с помощью дронов. Часть россиян получили ранения или были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины.

"В Донецкой области экипажи БПЛА морпехов ювелирно отработали по российским солдатам", - говорится в сообщении.

Это результат работы воинов 501 отдельного батальона морской пехоты.

Напомним, что украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и бронетехнику. Это произошло на Донбассе.

Украинские военные уничтожили российскую БМП и грузовик с боеприпасами. ВСУ "поймали" оккупантов в тот момент, когда те "остановились перекурить".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина