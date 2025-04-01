Зачем ВСУ могли "зайти" в Белгородскую область: объяснение эксперта

Если украинские военные смогли занять около 5 километров в Белгородской области, то это является существенным достижением в рамках тактики оттягивания внимания российских войск.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, это можно назвать "микрокурской операцией", ведь для продвижения были использованы минимальные ресурсы из Курской области.

"Мы смогли забрать часть сил и использовать их в Белгородской области, где, как было рассчитано, слабый участок, слабая оборона. Можно говорить, это существенное достижение для Украины с целью оттягивания внимания", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что такие действия помогают уменьшить давление на других направлениях, в частности на Сумщине, где Россия осуществляет активные атаки.

"На Сумскую область из Курской действительно оказывается огромное давление. Есть и продвижение врага, и обстрелы на глубину до 13 км", - добавил он.

Отдельные сообщения также свидетельствуют о переброске российских сил.

"20-я армия перебрасывается с Харьковского и Курского направлений именно туда, в Белгородскую область", - подчеркнул эксперт, добавляя, что такая тактика помогает сбалансировать давление на разных участках фронта.