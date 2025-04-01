Зачем ВСУ могли "зайти" в Белгородскую область: объяснение эксперта
Если украинские военные смогли занять около 5 километров в Белгородской области, то это является существенным достижением в рамках тактики оттягивания внимания российских войск.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.
По его словам, это можно назвать "микрокурской операцией", ведь для продвижения были использованы минимальные ресурсы из Курской области.
"Мы смогли забрать часть сил и использовать их в Белгородской области, где, как было рассчитано, слабый участок, слабая оборона. Можно говорить, это существенное достижение для Украины с целью оттягивания внимания", - отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что такие действия помогают уменьшить давление на других направлениях, в частности на Сумщине, где Россия осуществляет активные атаки.
"На Сумскую область из Курской действительно оказывается огромное давление. Есть и продвижение врага, и обстрелы на глубину до 13 км", - добавил он.
Отдельные сообщения также свидетельствуют о переброске российских сил.
"20-я армия перебрасывается с Харьковского и Курского направлений именно туда, в Белгородскую область", - подчеркнул эксперт, добавляя, что такая тактика помогает сбалансировать давление на разных участках фронта.
Слухи о наступлении ВСУ
Стоит напомнить, 18 марта российские военкоры начали писать о том, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области.
Впоследствии россияне якобы объявили об эвакуации в Красноярузском районе Белгородской области.
По состоянию на 1 апреля официальной информации о том, что такой прорыв был - нет.
Однако по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись под Покровском и в Белгородской области.
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