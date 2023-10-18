В Запорожье есть угроза обрушения дома, в который попала российская ракета

В Запорожье могут обрушиться конструкции дома, который ночью 18 октября обстреляли российские оккупанты.

Об этом заявила спикер ГСЧС Запорожской области Юлия Барышева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "5 редакция".

На месте ракетного удара в Запорожье продолжаются аварийные работы. Но из-за угрозы обрушения дома спасателям опасно продолжать спасательно-поисковые работы.

"Сейчас существует угроза обвала конструкций дома. После того, как спасатели снимут нависающие конструкции, представляющие угрозу, они смогут продолжить работы внутри дома", - сказала спикер.

По ее словам, под завалами пятиэтажки могут находиться три человека.

Оккупантами атаковали С-300

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты выпустили по Запорожью ракеты С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

По его словам, в результате удара поврежден не только дом, но и церковь. После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем - восстановлено.

Ночной удар по Запорожью

В ночь на 18 октября оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки разрушены несколько этажей одного подъезда.

Из-за действий российских террористов погибли два человека, еще трое получили ранения. Также три человека считаются без вести пропавшими. На месте удара продолжаются поисковые работы.

Что известно о последствиях обстрела Запорожья – в материале РБК-Украина.

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