Во Львовской области из-за непогоды затопило поселок Сходница

Во Львовской области из-за непогоды произошел потом. В результате затопило поселок Сходница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Telegram .

"Из-за осадков река Сходничанка во Львовской области вышла из берегов. Произошло подтопление пгт Сходница", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из подтопленных домов спасены 15 человек.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплены около 40 домохозяйств. Для ликвидации последствий задействованы все экстренные службы.

Помимо этого в селе Урич Стрыйского района размыта дорога.

"На дороге есть поваленные деревья, частично обвален мост через реку, что заблокировало выезд из села", - сообщил Козицкий в Telegram.

Перекрытие дорог

Вблизи поселка Сходница перекрыто движение автотранспорта. Движение на этом отрезке затруднено, правоохранители просят водителей пользоваться другими автодорогами.

"В результате сильных осадков и урагана частично затоплен поселок Сходница, в результате чего с обеих сторон от населенного пункта перекрыты автодороги. Полицейские просят водителей учитывать это, планируя маршрут движения.

Так, перекрыто движение из Сходницы на Старый Кропивник - объезд через Залокоть. С другой стороны Сходницы перекрыта автодорога на село Урич Стрыйского района", - говорится в сообщении областной полиции.

При этом отмечается, что движение на проблемных участках регулируется, правоохранители оказывают водителям необходимую помощь.

Сходница

Поселок Сходница находиться в Дрогобычском районе Львовской области. Известен как бальнеологический курорт в предгорьях Карпат.

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