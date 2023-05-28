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Разрушена стена и пожар. В Киеве еще одно попадание обломков дрона

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Киев, Воскресенье 28 мая 2023 03:09
Разрушена стена и пожар. В Киеве еще одно попадание обломков дрона Фото: в Киеве произошло разрушение и пожар в доме, куда попал обломов вражеского дрона (febook com MNS GOV UA)
Автор: Владимир Костырин

В Соломенском районе Киева в доме, по которому попали обломки сбитого ПВО вражеского дрона, произошло разрушение части стены. Кроме того, произошел пожар на 3 этаже.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на мэра Киева Виталия Кличко.

"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже", - рассказали он.

Также чиновник добавил, что на места работают спасатели и экстренные службы.

Ночная атака дронов на Киев

Этой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские воздушные цели - вражеские дроны.

В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки есть один погибший, еще трое пострадавших. Как сообщил мэр Киева Кличко, в Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет, погиб 41-летний мужчина.

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