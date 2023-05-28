Разрушена стена и пожар. В Киеве еще одно попадание обломков дрона
В Соломенском районе Киева в доме, по которому попали обломки сбитого ПВО вражеского дрона, произошло разрушение части стены. Кроме того, произошел пожар на 3 этаже.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на мэра Киева Виталия Кличко.
"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже", - рассказали он.
Также чиновник добавил, что на места работают спасатели и экстренные службы.
Ночная атака дронов на Киев
Этой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские воздушные цели - вражеские дроны.
В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.
По предварительной информации, в результате вражеской атаки есть один погибший, еще трое пострадавших. Как сообщил мэр Киева Кличко, в Соломенском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет, погиб 41-летний мужчина.
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