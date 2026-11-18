Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Телеграмм-канала Exilenova+ .

"Несмотря на мощные взрывы и масштабные разрушения на соседней автомобильной части, движение по железнодорожному мосту возобновлено", - пишет Exilenova+.

На кадрах видно, что разрушена целая арка, а также дорожный пролет автомобильной части моста.

В социальных сетях публикуют новые видео, на которых видны последствия ударов ВСУ по мосту в оккупированном Крыму.

Новые атаки Украины на Крымский мост

В ночь на 16 ноября по мосту нанесли удар беспилотники. В результате атаки 227-метровую арку автомобильной части конструкции заметно деформировало - она отклонилась примерно на 15 градусов. Также повреждения получили дорожное покрытие по меньшей мере в двух местах.

На следующую ночь, 17 ноября, Силы обороны совершили повторную комбинированную атаку, применив дроны и ракеты. Поврежденная накануне арка и пролет автомобильной части не выдержали ударов и обрушились в воду. Железнодорожная часть моста осталась на месте, однако также получила повреждения.

В Минтрансе РФ подтвердили атаку и сообщили о временном перекрытии движения как автомобильной, так и железнодорожной частями переправы. Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов призвал жителей воздержаться от поездок в направлении моста.

Президент Владимир Зеленский заявил, что атака стала завершающим этапом многоэтапной совместной операции СБУ и Генерального штаба ВСУ, подготовка к которой длилась несколько недель.

Кроме того, глава государства впервые раскрыл, какое вооружение на этот раз применили для поражения Крымского моста .