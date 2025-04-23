Поняли Россию и ждут действий от Киева: у Трампа сделали громкое заявление о мире

"Я не знаю, как насчет конца недели. Я надеюсь, что мы сможем прийти к чему-то быстро. И я по-прежнему надеюсь, что мы сможем что-то сделать, потому что это ужасная война, и она должна закончиться, потому что у нее нет военного решения", - сказал Рубио.

По его словам, ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели: "Россия не собирается просто взять и захватить всю Украину. И Украина не собирается отбросить их назад, туда, где они были до 2014 года".

Он отметил, что США лучше понимают позицию России после прямых разговоров: "Я бы сказал, что мы участвуем в том, чтобы понять, какова позиция России. Сейчас мы лучше понимаем это, потому что мы действительно разговаривали с ними после трех лет молчания".

Рубио считает, что также надо выяснить позицию Украины. При этом он признал, что позиции сторон могут быть слишком далекими: "Тогда мы, возможно, придем к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир пока невозможен".

Он добавил, что США прилагают максимальные усилия для перемирия Украины и России. Ведь Штаты "потратили много времени и сил на самых высоких уровнях правительства". По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед.

"Если в какой-то момент мы поймем, что мы слишком далеки друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей", - сказал госсекретарь.

Он также напомнил, что США не начинали войну, но пытаются ее закончить. Но зависит от России и Украины.

"Надеюсь, мы добьемся успеха, но в конечном итоге это зависит не от нас. Это зависит от России и от Украины. Они должны принять решение о том, что они готовы идти на сближение друг с другом, и мы должны начать видеть прогресс", - подчеркнул Рубио.

Переговоры в Лондоне 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры между делегациями Украины, Британии, США, Франции и Германии, на которых планировалось обсудить возможность всеобъемлющего прекращения огня.

За день до встречи ряд западных СМИ сообщили, что США намерены представить свой мирный план, который не соответствует позиции Украины, поскольку предусматривает признание Крыма российским. В ответ на эти заявления президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории частью России.

Впоследствии стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон. Причиной этого стал отказ Зеленского принять ключевое предложение США - признать Крым частью РФ.