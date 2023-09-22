Рост железнодорожных тарифов нанесет удар по украинской экономике, - ФРТУ

Инициатива "Укрзализныци" повысить на 20% тарифы на железнодорожные перевозки сейчас выглядит крайне странной - ведь недавно их повысили на 70%, и с тех пор дела в промышленности и у аграриев лучше не стали. Очередное повышение нанесет значительный удар по украинской экономике.

"В нынешней ситуации повышение тарифов выглядит действительно странным, и ссылка на эффект войны не всегда уместна. Мы имели повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с июля прошлого года на 70%. Это было очень большое повышение, и с тех пор экономическая ситуация не изменилась. Поэтому в этой ситуации намерения повышения тарифов "Укрзализныци" выглядят несколько странными", - заметил Гусак.

Он пояснил: со времени последнего повышения тарифов состояние УЗ существенно не ухудшилось. В то же время в результате состояния украинской экономики не улучшилось - большинство предприятий работают на пониженных объемах из-за блокады портов и значительного подорожания логистики. Дальнейшее повышение тарифов может привести к остановке этих предприятий, а именно они платят налоги и по сути финансируют сектор обороны Украины.

"В связи с нынешней блокадой украинских портов, удельный вес экспорта украинской железной дороги увеличится. Соответственно, возрастет и удельный вес железнодорожных тарифов в себестоимости украинской продукции. Очередное повышение может нанести очередной удар по украинской экономике и безопасности нашей страны. Сейчас нет оснований для повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки", - резюмировал Гусак.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции.