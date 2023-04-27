Рост цен в Украине замедлится: НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции

Как отметил Пышный, с начала года инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось, в том числе благодаря мерам НБУ по поддержанию курсовой устойчивости.

"Однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким, а производственные затраты - значительными, в том числе из-за сложностей с ведением деятельности и настройкой логистики в условиях войны", - сказал он.

Пышный отметил, что снижению инфляции в текущем году будет способствовать комбинированный эффект от удешевления энергоносителей на мировых рынках, сдержанный внутренний спрос, а также влияние монетарной политики НБУ.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 9,6% (предыдущий прогноз - 10,4%). В 2025 году инфляция составит 6,0% (предыдущий прогноз - 6,7%).