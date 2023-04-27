Зростання цін в Україні сповільниться: НБУ значно покращив прогноз з інфляції

Як зазначив Пишний, з початку року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, у тому числі завдяки заходам НБУ з підтримання курсової стійкості.

"Проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим, а виробничі витрати - значними, у тому числі через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістики в умовах війни", - сказав він.

Пишний зазначив, що зниженню інфляції в поточному році сприятиме комбінований ефект від здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році інфляція сповільниться до 9,6% (попередній прогноз - 10,8%). У 2025 році інфляція становитиме 6,0% (попередній прогноз - 6,7%).