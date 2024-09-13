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Рост цен в Украине ускорится: прогноз финансовых аналитиков

Украина, Пятница 13 сентября 2024 12:38
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Рост цен в Украине ускорится: прогноз финансовых аналитиков Фото: Цены в Украине будут расти быстрее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине в течение следующего года ускорится. Такой прогноз дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в сентябре финансовые аналитики прогнозируют рост цен на уровне 7,4%. Это выше, чем предыдущий прогноз за июль (7,2%).

Население в августе прогнозировало инфляцию на уровне 7,1%.

Банкиры в июле прогнозировали инфляцию на уровне 8,7%. Руководители предприятий роста цен на уровне 9,0% (данные за май).

Рост цен в Украине ускорится: прогноз финансовых аналитиков

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

НБУ прогнозирует, что инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения затрат бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапное повышение акцизов и эффекты переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы.

В то же время Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.

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